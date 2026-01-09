El mensaje escrito por un funcionario a las 17.45 horas que habría salvado vidas: "Accedan a zonas altas y permanezcan atentos a nuevos mensajes"

La transcripción de la declaración del subdirector general de Emergencias de la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), Jorge Suárez, uno de los funcionarios clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, descubre nuevos detalles reveladores de la jornada que acabó con la vida de 230 valencianos. Entre ellos el mensaje que él mismo escribió en su libreta Moleskin a las 17.45 horas y que, de haberse enviado raudo, habría salvado vidas. "Ante la evolución de la situación de emergencia se recomienda que con carácter inmediato accedan a zonas altas y permanezcan, atentos a nuevos mensajes".

Antes de que comenzase el Cecopi, según declaró Suárez, "habían estado visualizando en la sala gris los recursos que tenían en Utiel Requena. Eso lo tiene muy grabado porque estaban viendo la zona donde habían personas atrapadas, personas que estaban en los tejados en el municipio de Utiel, y al mismo tiempo estaban viendo el posicionamiento de los recursos de la UME, del servicio de bomberos, que estaban prácticamente como si estuvieran en el barranco del Poyo. Y sabían que no podían llegar. Eso es una de las cosas que nunca va a olvidar como técnico, el estar viendo unos recursos y ver que no pueden llegar. Se incorporó al Cecopi con esa sensación, de decir “parece imposible que no haya ningún mecanismo”, incluso recuerda que planteó volar las vías del tren, porque daba la sensación que había unas vías del tren, que podían hacer de muro de contención”, según la transcripción literal de su declaración.

Primera versión del Es Alert escrita por el funcionario Jorge Suarez en su libreta, e incorporada a la causa. / Levante-EMV

Otro detalle relevante es la actitud que mantuvo la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas. Y el control sobre el envío del mensaje: "Pradas hizo una foto a la pantalla del Es Alert y dijo 'Adelante'”, revela también la transcripción del funcionario. Suárez fue miembro del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) el cerebro de la emergencia del 29 de octubre de 2024. Y es, junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, Jose Miguel Basset, uno de los dos técnicos en quien todos los responsables políticos derivan la responsabilidad sobre las decisiones que se adoptaron, o no se adoptaron, durante la fatídica jornada que provocó la muerte de 230 personas. La exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa de la dana, responsabilizaron a Suárez y Basset del retraso en el envío del Es Alert, el mensaje a los móviles que llegó a las 20.11 horas del 29 de octubre y que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

Suárez relató cómo se produjo su propuesta de mensaje a la población, que podría haber salvado vidas. Según relata el acta transcrita por la letrada de la administración de Justicia del juzgado, "el declarante utiliza unas libretas en las que va apuntando todo. Tiene pocas notas de ese día. En ese momento planteo un mensaje muy básico de lo que podía haber sido el mensaje. Eso fue en ese momento. Lo tiene manuscrito y lo puede aportar a este juzgado. En él decía: “Ante la evolución de la situación de emergencia se recomienda que con carácter inmediato accedan a zonas altas y permanezcan, atentos a nuevos mensajes”. Ese es el mensaje que el declarante manuscribió dn una libreta. Aproximadamente a las 17:45 [horas]". Una propuesta que surgió en un "momento [que] había una situación tensa en el Cecopi. Estábamos hablando de decenas de miles de personas afectadas". A esas horas, Pradas ya sabía que había un fallecido en Utiel (por el mensaje que envió al jefe de gabinete de Carlos Mazón) debido al desbordamiento del río Magro (que finalmente provocó la muerte a seis personas en esta localidad). Y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo alertó sobre el peligro en la presa de Forata, ubicada en Yátova, en la misma cuenca del río Magro, que podía colapsar.

La cuestión es que a a Suárez le consta haber enviado a las 18 horas por la mensajería interna a sus compañeros en Emergencias: " Van a mandar un Es Alert”. Una alerta que no se envió hasta las 20.11 horas por las dudas jurídicas sobre si suponía confinar, para avisar a los alcaldes de la ribera del Magro y cambiar palabras que sonaban a demasiado catalanas en el primer mensaje redactado, según reveló Suárez en su primera declaración del 4 de diciembre.

"En ese mismo tiempo hubo un debate, una tensión, y ahí el declarante introduce que ante este mensaje Jose Miguel Basset (el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos) plantea que tenían que tener mucho cuidado con no generar alarmismo. Él piensa que los profesionales de bomberos siempre han tenido un miedo a una situación de estampida. Al mismo tiempo indica que quisiera que algunos expertos Validar en el contenido de ese mensaje, que él no era experto. Ellos en el CCE (Centro de Coordinación de Emergencias) son de profesiones muy variadas. Pero no tienen ningún experto en semiótica, o comunicación". De ahí que "ante esa situación, a las 18 horas o 18:05, por parte de la señora Pradas se indica que tienen que pensar las diferentes opciones y que se suspende la sesión del Cecopi". Aún así, Suárez confiaba en enviarlo con rapidez y transmite a otro funcionario de Emergencias. "Habemus Es Alert. Ponte en marcha“. A las 18.38 horas el mensaje ya estaba escrito formalmente en un ordenador. Aún tardaría hora y media en enviarse.

Es Alert primer borrador del texto, preparado a las 18.38 horas, aunque no se envió hasta las 20.11 horas. / Levante-EMV

"El texto que escribió el declarante lo habían visto demasiado agresivo, su texto no triunfó. Hacía referencia a subir a zonas altas, pero era muy mandatorio. Lo que más se puso en discusión de ese texto fue el carácter inmediato y el “permanezcan”, transcribe el acta de la primera declaración de Suárez, que tuvo que volver a comparecer el 17 de diciembre para contestar a los últimos doce abogados de las acusaciones y a los letrados de las defensas de los dos investigados. "El texto no gustó a José Miguel Basset, fue la primera objeción, pero no tuvo ningún apoyo por nadie más de los que estaban en el Cecopi. Nadie dijo nada, solo el señor Basset dijo que no le gustaba".

Durante el receso o la desconexión en el Cecopi de una hora, "surge otro elemento que también se puso en discusión relativo al envío del mensaje. En este caso, el declarante fue espectador, porque era un ámbito de dirección política. Por parte de la señora Pradas, el señor Argüeso y el señor [Vicent] Mompó [presidente de la Diputación de València]; no recuerda si también por parte de Avelino Mascarell [diputado provincial de Bomberos], y también Alberto Martín [director general de Emergencias]. Empiezan a indicar que no ven el mandar un mensaje sin que los alcaldes y alcaldesas lo sepan antes, y entran entre ellos en discusión. Dicen: “No podemos mandar ese mensaje, cómo va a ser que se enteren, porque lo reciben en los móviles, tenemos que avisar a los alcaldes…“

Unas reticencias que provenían de una experiencia durante el verano anterior. En "un incendio forestal, con otros responsables políticos del partido Vox, un incendio con una cierta gravedad en la que hubo bastante tensión con los alcaldes. En ese incendio, el declarante planteó hacer una videoconferencia con los alcaldes para poder explicarles y evitar que los alcaldes estén en el PMA (puesto de mando avanzado)". De hecho, Suárez reveló que se intentó una videollamada con los alcaldes ribereños del río Magro, a la que nadie se conectó.

Cuando se retomó el Cecopi a las 19 horas "hubo otro elemento que se puso encima de la mesa, sobre el alcance jurídico del mensaje. Estaban todavía en el ámbito de Forata. En el mensaje que había leído el declarante pone la frase “permanezcan en sus domicilios”, lo cual es interpretado como que estaban haciendo un confinamiento. Entonces se hace un planteamiento sobre si legalmente había la capacidad o no de utilizar la palabra permanezcan. El mensaje definitivo está todo redactado en tiempos verbales, como: se ruega, se aconseja…"

A partir de ese momento se suman las llamadas al exterior de los tres responsables políticos. "Por parte de la señora Pradas, indicó que iba a llamar a alguien en concreto, que quería hacer una consulta jurídica. Puso de referencia que a raíz de la pandemia muchas de las medidas que se habían puesto de restricción de movilidad habían sido recurridas. Indicó que iba a llamar a un jurídico. Todas las veces entraba y salía la señora Pradas, el señor Mompó o el señor Argüeso, nunca llamaron desde dentro del Cecopi".

Otro detalle revelado por Suárez también confirma que a partir de las 19 horas también se empieza a ser conscientes de los problemas en l'Horta Sud. "Ya estaban empezando a entrar informaciones por diferentes fuentes de que la situación no era solo la del embalse de Forata, sino que estaba afectando de manera generalizada a la provincia de Valencia. En ese momento la delegada de gobierno, no recuerdo si dijo Picanya o Paiporta, pero dijo que habían llegado avisos de alguna alcaldesa de que había caído ya un puente". El subdirector general de Emergencias también recordó que a esa hora le llegó "un WhatsApp de que había habido inundaciones en Massanassa". Y a las 19.34 horas el señor Emilio Argüeso se desplazó a la sala 112 para incorporar al sistema información que él tenía de Picanya, de gente que conocía que estaba afectada. Introdujo un caso. Con lo cual había otro elemento de conocimiento de que estaban hablando de la provincia de Valencia".

A las 19.45 horas finalmente Suárez recibe"el ok por parte de la señora Pradas. Un ok muy mandatorio y con unas características muy concretas. Insiste en todo momento en que estuvieran todos de acuerdo, es una cosa que repitió muchas veces desde que comenzó el Cecopi. Lo repitió secuencialmente. Le dio el visto bueno, incluso lo puede aportar, lo tiene en un tarjetón manuscrito de la propia señora Pradas. Pone el ámbito del primer mensaje. Era el que había enviado al correo de la sala, [a las 18.38 horas], incluyendo desplazamientos. Luego hubo unas pequeñas variaciones respecto del texto final. Introdujo un segundo factor, que tenían que pasar a situación 2 en toda la provincia de Valencia. En ese momento únicamente estaban en situación 2 en la plana de Utiel y Requena, un poquito más tarde se pasó a las dos riberas. Esos fueron mandatos acordados en el Cecopi", recordó Suárez durante su primera declaración de siete horas.

La supervisión sobre el Es Alert por parte de la exconsellera fue total. "Las indicaciones sobre el lenguaje las dio la señora Pradas -explicó Suarez- que también leyó la versión en valenciano e hizo cambios algunas formas más estándar, por ejemplo: cambiar “aquest”, por este, “tipus” por tipo, incluso “València” por “Valencia”, porque en la provincia de Valencia no está oficializado el uso de la tilde. En algunas partes participó también el señor Mompó".

Fueron las últimas correciones al mensaje de Alert. "Con eso se dio el visto bueno, cree que la señora Pradas hizo una foto a esa pantalla del Es Alert y dijo: 'Adelante'”.