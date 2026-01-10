Consulta la portada correspondiente al día 11 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Piden cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa por tráfico de cocaína en Cáceres
- Susto en el centro de Cáceres: una falsa alarma moviliza a los bomberos para localizar a una persona
- De las aulas de Cáceres a la crónica: Emilio Arroyo, el profesor que se jubila tras 37 años de docencia y se convierte en cronista
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
- Una sentencia favorable a una MIR cacereña abre la puerta a más reclamaciones salariales contra el SES