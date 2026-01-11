Consulta la portada correspondiente al día 12 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Vox responde a Guardiola: 'Los extremeños votaron reformas, no el reparto de consejerías
- De las aulas de Cáceres a la crónica: Emilio Arroyo, el profesor que se jubila tras 37 años de docencia y se convierte en cronista
- Unidas por Extremadura, sobre el nuevo modelo de financiación: 'Ni ordinalidad ni dumping fiscal
- Piden cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa por tráfico de cocaína en Cáceres
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Abril Rubio Rey, Miss Trans Extremadura desde Cáceres: 'Comencé a comprarme ropa de chica, tacones, pelucas, pero me los ponía encerrada en mi cuarto
- Comerciantes del arandel de Puente de San Francisco estudian denunciar al Ayuntamiento de Cáceres por pérdidas económicas durante las obras: 'Son miles de euros cada semana