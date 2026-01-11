Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico de drogas

España apresa un buque con unos 7.000 kilos de cocaína a 535 kilómetros de Canarias

El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife

Foto de archivo de una operación anterior donde el carguero que transportaba 3.000 kilos de cocaína, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Foto de archivo de una operación anterior donde el carguero que transportaba 3.000 kilos de cocaína, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía y la Armada Española han apresado en aguas del oécano Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a EFE fuentes al cargo de las fuerzas de seguridad.

El barco fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo, de la Armada.

El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

