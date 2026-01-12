Consulta la portada correspondiente al día 13 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Vox pedirá entrar en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- La Junta licita las obras para mejorar 27 kilómetros de la EX-112 entre la EX-101 y Jerez de los Caballeros
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Muertos de frío en el Calvitero: un siniestro nazi que conmovió al Valle del Jerte