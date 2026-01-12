Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?

Médicos de toda España arrancan este miércoles una huelga de dos días (14 y 15 de enero) en distintas comunidades. Los facultativos escalan el conflicto en defensa de un estatuto propio y, en los últimos días, han escenificado una unión sindical frente al Ministerio de Sanidad y han anunciado nuevas movilizaciones. Lejos de ir por separado, aúnan fuerzas por un objetivo común: mejorar sus condiciones laborales, como vienen reivindicando desde hace meses. Rechazan, de plano, el Estatuto Marco que Sanidad negocia en estos días con todos los sindicatos sanitarios e insisten que no van a parar: amenazan con una huelga que podría ser indefinida a partir de febrero.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a las autonomías que se posicionen respecto a las demandas de los sindicatos médicos

La pasada semana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O’MEGA) se reunían en la sede de CESM para anunciar que han llegado a un acuerdo para defender la convocatoria de nuevas movilizaciones en este nuevo año con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo.

Usuarios de la sanidad pública

La importancia de esta unión radica, según recalcan, no sólo en mejorar la situación actual como facultativos, sino también como pacientes o usuarios de la sanidad. El objetivo, señalan, es la interlocución directa de los médicos con la Administración, pero a todos los niveles, ya que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al Ministerio de Sanidad como a otros ministerios, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas y a los servicios de salud, a los que también apuntan como corresponsables de mejorar sus condiciones laborales.

"Por lo tanto, es una señal de alarma para todos los agentes implicados que deben dejar de escudarse en la delegación de competencias para afrontar lo que sí les corresponde y asumir las respectivas responsabilidades para lograr un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad, deseo último de profesionales y pacientes", indicaban los diferentes sindicatos en un comunicado conjunto.

"Desprecio al colectivo"

Metges de Catalunya denunciaba el viernes que ni el Departament de Salut ni el CatSalut habían acudido a la reunión de mediación con Trabajo por la huelga del 14 y 15 de enero. "Dicen que no va con ellos. Es un escándalo y una vergüenza el abandono de funciones de quienes teóricamente son servidores públicos y tienen la obligación mínima de dialogar", ha remarcado el sindicato, que lamenta el "desprecio al colectivo médico" que esto supone.

"Uno más. Nos vemos en la calle", concluye el sindicato que ha pedido que conste en acta que tanto el Servicio Catalán de la Salut como el Departament de Salut han declinado su asistencia al considerar que las demandas de esta convocatoria de huelga están fuera de su ámbito de competencias.

Las comunidades

Este mismo lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a las consejerías de las comunidades autónomas para solicitar su posicionamiento respecto a las demandas planteadas por el comité de huelga de los sindicatos médicos, como ese estatuto propio. En la misiva, García alude a ese proceso de negociación del nuevo Estatuto Marco, cuyo texto ha alcanzado recientemente un preacuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación.

"Este preacuerdo ha permitido consolidar una reforma largamente esperada, incorporando la práctica totalidad de las reivindicaciones que son propias del ámbito competencial de una ley básica estatal, y ha contado con el respaldo mayoritario de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios", señala.

No obstante, en el marco de las movilizaciones convocadas por los sindicatos médicos, matiza, el comité de huelga ha trasladado "una serie de peticiones cuya naturaleza y alcance exceden el contenido propio del Estatuto Marco, al afectar de manera directa al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos, particularmente en lo relativo a la organización del trabajo, las condiciones retributivas y los modelos de negociación colectiva".

Es ahí donde la titular de Sanidad señala a las autonomías que, "dada la trascendencia de estas peticiones y su impacto directo en la planificación, gestión y financiación de los recursos humanos del SNS, consideramos que su eventual abordaje requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas, en tanto que administraciones competentes en estas materias".

Trabajo y descansos

Lo que piden los médicos de toda España llevan meses desgranándolo: la constitución de un espacio propio de negociación donde se pacten sus condiciones, así como los aspectos asistenciales y organizativos de la atención médica que se presta a la ciudadanía. Hablan de la eventual aprobación -en estos días el Ministerio de Sanidad ultima con todos los sindicatos sanitarios los flecos de ese texto- de un Estatuto Marco que "mantiene o empeora los agravios en las condiciones laborales de los médicos respecto a otros colectivos, en cuanto a la jornada de trabajo y los descansos, la clasificación profesional o el acceso a la jubilación".

Protesta de médicos en Córdoba (archivo) / Chencho Martínez / COR

Los sindicatos médicos han enviado a Sanidad su propia propuesta de estatuto que también han dado a conocer a grupos políticos u organizaciones y sociedades científicas. En lo concreto, piden una clasificación profesional que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico con dos grupos de clasificación específicos, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público para crear una categoría A1+.

Además, una regulación en materia de jornada laboral, fijando una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en día laborable, y que todo lo que la exceda se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria. También, una regulación diferenciada para las guardias, las guardias localizadas, los descansos o la exención de guardias, todo ello acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación.