Consulta la portada correspondiente al día 14 de enero de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

  1. La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
  2. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  3. Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
  4. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  5. La Junta abre ayudas para facilitar el regreso de los extremeños que viven fuera
  6. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  7. De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
  8. ¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?

Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género

Sorteo Bonoloto del martes 13 de enero de 2026

Trump llama "cretino" a Jerome Powell y dice que "se irá pronto" de la Reserva Federal

El cocinero Manuel Espada se jubila después de casi cinco décadas de trayectoria en Cáceres

Sorteo Euromillones del martes 13 de enero de 2026

El cacereño Manuel Espada, copropietario del restaurante Albalat, se despide después de toda una vida entre fogones

Muere Francisco Palacios, histórico hostelero de Cáceres: fundó el restaurante Centro y trabajó en Montebola y Rucris

