Consulta la portada correspondiente al día 15 de enero de 2026

- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor
- Cáceres pierde otro negocio: Kekeña, referente en manualidades y costura creativa, baja la persiana
- Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: 'Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola