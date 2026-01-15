Consulta la portada correspondiente al día 16 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
- El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto
- Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches
Los 12 miradores más espectaculares de Paradores: un recorrido único para un año de vistas inolvidables
Ofrecido por