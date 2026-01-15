León XIV ya tiene su mosaico en San Pablo Extramuros, mientras Guadalupe sueña con su visita

La Basílica de San Pablo Extramuros de Roma incorporará en los próximos días el mosaico con el retrato oficial del Papa León XIV, una obra que completa la histórica galería de pontífices del templo romano tras ocho meses sin imagen papal.

La Fábrica de San Pedro presentó ayer el mosaico circular al Santo Padre. Se trata del 267.º retrato papal destinado a esta basílica, donde se conservan los mosaicos de todos los papas de la historia. La pieza, de 1,37 metros de diámetro, será instalada junto al mosaico del difunto pontífice argentino.

El mosaico está compuesto por más de 15.000 teselas (pequeñas piezas de materiales como piedra, cerámica o vidrio) algunas de ellas procedentes del siglo XIX, lo que refuerza su valor artístico e histórico. Al término de la presentación, el Papa León XIV invitó a los asistentes a compartir un momento de oración ante la imagen, en un gesto de recogimiento y continuidad con la tradición secular del templo.

San Pablo Extramuros

La Basílica de San Pablo Extramuros es uno de los cuatro templos mayores de Roma y uno de los lugares más emblemáticos del cristianismo. Levantada sobre el sepulcro del apóstol San Pablo, fue consagrada originalmente en el siglo IV y reconstruida casi en su totalidad tras el incendio de 1823. Destaca por su gran nave central, su claustro medieval y, especialmente, por la galería de retratos papales en mosaico, una tradición única que simboliza la sucesión apostólica ininterrumpida desde San Pedro hasta la actualidad. La incorporación del mosaico de León XIV refuerza así el valor histórico, artístico y espiritual de este espacio sagrado.

Mosaicos papales en la Basílica de San Pablo Extramuros / VATICANO

La leyenda del fin del mundo

En torno a la galería de mosaicos de la Basílica de San Pablo Extramuros existe además una antigua tradición popular que ha alimentado la leyenda a lo largo de los siglos. Según esta creencia, el fin del mundo llegaría cuando no quedara espacio para colocar un nuevo retrato papal en la nave de la basílica. Aunque la Iglesia nunca ha respaldado oficialmente esta interpretación, la sucesión ininterrumpida de mosaicos —desde San Pedro hasta el pontífice actual— se ha convertido en un poderoso símbolo de continuidad histórica y espiritual del papado. Con la incorporación del mosaico de León XIV, la tradición se mantiene viva y la galería continúa creciendo, desmintiendo una vez más el carácter apocalíptico de la leyenda.

Visita a España, pero sin Guadalupe

La Santa Sede ha confirmado que el papa León XIV visitará España en 2026, con paradas previstas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Aunque aún no se han hecho públicas las fechas exactas, fuentes eclesiales señalan que desde el Vaticano ya se han mantenido reuniones con la Conferencia Episcopal Española para comenzar a organizar la agenda del viaje. España no recibe a un pontífice desde hace quince años, cuando Benedicto XVI visitó el país con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud; entonces, don Felipe y doña Letizia eran príncipes de Asturias, y en esta ocasión ejercerán por primera vez como Reyes de España anfitriones del pontífice. En este contexto, el Real Monasterio de Guadalupe aparece de forma recurrente como uno de los enclaves con mayor carga simbólica, aunque por ahora no está en los planes de que el Papa incluya la puebla extremeña en su agenda, dejando cualquier posible visita en el terreno de la expectativa. En la localidad, mantienen la ilusión de que “suene el teléfono” en algún momento, como ya ocurrió en 1982, cuando Juan Pablo II llegó en helicóptero al santuario de la Reina de la Hispanidad.