Aterrizaje de emergencia en El Prat
Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
La usuaria vio el aviso cuando se conectó al wifi del aparato y la tripulación activó las alertas
Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por amenaza de bomba
DIRECTO | Alarma general en el aeropuerto de El Prat por una amenaza en un avión procedente de Estambul
Marta Català
Una pasajera del vuelo de la compañía turca Turkish Airlines procedente de Estambul que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba, se conectó al wifi del avión y vio que un pasajero tenía un nick que decía en inglés: "'va explotar una bomba a las 9.30", según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de la investigacion
Esta mujer alertó rápidamente a la tripulacion y en un primer momento, siguiendo los protocolos de seguridad y emergencia, se decretó un 'Mayday', nivel de alerta que después se bajó a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menos intensidad.
La Guardia Civil, al mando de la investigación, tienen previsto entrevistar, junto a la Policía Nacional, a todos los pasajeros del vuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
- El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto
- Muere Francisco Palacios, histórico hostelero de Cáceres: fundó el restaurante Centro y trabajó en Montebola y Rucris