Dos personas muertas entre las 108 de un cayuco a la deriva en aguas de Canarias
EFE
Dos hombres han fallecido a bordo de un cayuco localizado a la deriva tras pasar una semana en el Atlántico a la altura de Dajla (Sahara) y en el que viajaban otras 106 personas, han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) este jueves.
La embarcación fue localizada unos 275 kilómetros al sureste de El Hierro el miércoles por la tarde por un carguero en ruta, el Sara M, que avisó a las autoridades españolas. Su tripulación y la de otro mercante, el Eurostar, ofrecieron agua y algunos medicamentos a sus ocupantes, mientras llegaba el barco de rescate, la Guardamar Urania.
Según Salvamento Marítimo, a bordo del cayuco había 74 hombres (uno ya fallecido y otro que murió durante el rescate), 20 mujeres y cuatro niños, expuestos a muy malas condiciones de mar, olas de dos a tres metros y vientos de hasta 65 kilómetros por horas.
Uno de los supervivientes fue evacuado durante la travesía a Arguineguín en helicóptero al Hospital Doctor Negrín. El resto y los dos cadáveres llegaron a puerto con la Guardamar Urania pasadas las 17.30 horas, tras casi 18 horas de navegación. Por el momento, se desconocen más detalles sobre las nacionalidades de las personas que iban a bordo del cayuco y el lugar del que partieron. Solo ha transcendido que han manifestado al personal sanitario que llevaban ya una semana en el mar.
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres
- El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto
- Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches