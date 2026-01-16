Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026

Redacción

El resultado de la Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026 es: 36, 46, 10, 37, 4 y 42, siendo el número complementario el 34, y el reintegro el 1. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el sábado 17 de enero, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

  1. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones
  5. En directo | El campo extremeño se moviliza: la tractorada colapsa Extremadura
  6. Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos
  7. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  8. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica

Consulta la portada correspondiente al día 17 de enero de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 17 de enero de 2026

El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

Entre mantas y rezos: así es la vida de las monjas de clausura de Cáceres ante la ola de frío

El colegio San Antonio de Cáceres adopta y bendice a las mascotas de la ciudad por San Antón

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026

La Liga vuelve a TVE con un partido en abierto cada jornada en Teledeporte

La Liga vuelve a TVE con un partido en abierto cada jornada en Teledeporte

Pep Guardiola y Sergio Busquets compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro

Pep Guardiola y Sergio Busquets compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro
Tracking Pixel Contents