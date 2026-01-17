Consulta la portada correspondiente al día 18 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Un piso a estrenar en Nuevo Cáceres sale al mercado por 166.500 euros
- La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres
- Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: 'Eran dos encapuchados y se han llevado dinero
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades