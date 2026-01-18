Los médicos alertan de la 'fiebre' de la testosterona como milagro antiedad: más sexo y músculo, pero también riesgos

Las recetas antiedad están de moda y, entre ellas, los tratamientos de testosterona, que se están convirtiendo en un símbolo de fuerza, músculos, deseo sexual y juventud. Desde famosos como Robbie Williams o Hugh Jackman a políticos como Robert F. Kennedy Jr, secretario de Salud de Donald Trump, pasando por ‘influencers’ en longevidad, dietética o deporte, unos y otros toman y recomiendan una terapia con beneficios para hombres que por edad o por determinadas enfermedades presentan niveles bajos de esta hormona. Los tratamientos, sin embargo, requieren de control médico: si bien es cierto que pueden aportar más vitalidad, también pueden incrementar el riesgo de mortalidad si se hace un uso recreativo y sin supervisión sanitaria.

De hecho, las ventas de tratamientos de testosterona –usados sobre todo para aumentar la libido, la masa muscular y la energía– han aumentado un 15% en las farmacias españolas en los últimos cuatro años, hasta un total de casi 600 mil unidades vendidas en el último año, según los datos de la consultora IQVIA.testosterona

La testosterona se está recetando con ligereza porque hay un gran negocio detrás por parte de clínicas de belleza y antiedad Eduard García — Andrólogo

A escala internacional, el estudio más robusto en la materia revela un crecimiento del número de prescriptores de testosterona del 8,8% anual entre 2016 y 2019. A este respecto, Eduard García, responsable de la unidad de Andrología en el Instituto de Urología Serrate & Ribal, considera que la testosterona se está recetando “con ligereza” porque un grueso de clínicas de belleza y antiedad han encontrado en ella un “gran negocio" y porque hay médicos “que no tienen suficiente formación” en cuanto a sus posibles efectos secundarios.

Como ejemplo, explica que entre el 70% y el 80% de sus pacientes que habían recibido testosterona farmacológica de forma previa a su consulta no habían sido advertidos de que causa infertilidad, uno de sus principales efectos negativos.

La moda del tratamiento hormonal empezó en EEUU hace unos 10 años y llegó a España tras la pandemia

Aumentan las consultas

García explica que la moda de la testosterona, que puede suministrarse con geles, inyecciones o mediante implantes, empezó en EEUU hace unos 10 años y llegó a España tras la pandemia, momento a partir del cual los especialistas han notado un incremento de consultas de hombres interesados en este tratamiento.

El especialista apunta a cuatro perfiles. Por un lado, hay personas que debido a la edad, la obesidad, la diabetes u otras enfermedades sufren hipogonadismo o andropausia, es decir, un déficit marcado de testosterona. Junto a este grupo también están deportistas de alta intensidad o culturistas interesados en aumentar su masa muscular; hombres “de más de 40 años, solteros, que quieren verse más atractivos”, y mayores de 50 que “se sienten cansados, más lentos de respuestas y quieren estar mejor”.

Vienen a consulta pidiendo testosterona mayores de 50 años que quieren vivir una eterna juventud y hombres más jóvenes que desean mejorar estéticamente Juan Manuel Corral — Andrólogo

Corrobora el aumento del interés Juan Manuel Corral, responsable de la unidad de Andrología del Hospital Clínic, quien apunta que en los últimos cinco años han aumentado los hombres que llegan a la consulta interesados en la terapia de reemplazo hormonal por dos motivos: “Los mayores de 50 años, porque quieren vivir una eterna juventud y cada vez hay más población envejecida que busca calidad de vida. Pero también hay jóvenes, de menos de 40 años, que quieren testosterona por estética, aconsejados en sus gimnasios, para mejorar la masa muscular”. La hormona parece ser la receta milagrosa para incrementar el deseo sexual, mejorar la apariencia y frenar el efecto del paso de los años.

Envejecimiento

Pero, ¿realmente es un elixir de eterna juventud? Es cierto que la testosterona disminuye con la edad, pero no a un ritmo frenético, sino entre un 0,4% y un 1% al año a partir de los 50. Si los niveles bajan mucho más y se mantienen bajos, entonces existe hipogonadismo. Más allá de este trastorno, los tratamientos de testosterona hacen aumentar la masa muscular, aspecto que no solo es bueno para sentirse con fuerza, vigoroso y evitar fracturas, sino que los estudios indican que “es el principal factor protector de la función cerebral”. “Estar musculado no solo es estético: hay estudios que apuntan a que la gente con testosterona especialmente baja tiene más riesgo de morir a 10 años, pero sobre efectos concretos antienvejecimiento no hay estudios a largo plazo”, indica García.

El tratamiento hormonal puede mejorar el aspecto y la calidad de vida, pero no retrasa la muerte y, por el camino, puede incrementar el riesgo de mortalidad Juan Manuel Corral — Andrólogo

Por su parte, Corral sentencia que “la testosterona puede mejorar el aspecto y la calidad de vida, pero no retrasa la muerte y, por el camino, puede incrementar el riesgo de mortalidad si se toma sin indicación ni control médico”.

El especialista del Clínic añade que, incluso en hombres mayores con hipogonadismo, solo se prescribe si tienen “síntomas”: la mitad de ellos no suele tenerlos más allá de la pérdida de libido. “A los médicos no nos preocupa que tengan disfunción eréctil o menos deseo sexual, sino si ha empeorado su masa ósea, muscular, si les cuesta más entender o tienen más riesgo cardiovascular. Prescribimos testosterona médicamente, no por estética”, precisa. En cuanto a la disfunción eréctil, la testosterona ha demostrado aumentar el deseo, pero no mejorar radicalmente la respuesta sexual.

No aumenta el riesgo de infarto o cáncer en dosis normales, pero los anabolizantes pueden desencadenar problemas cardiacos, hepáticos, renales y mentales

Riesgos

Por otro lado, los tratamientos con testosterona pueden provocan infertilidad y dependencia al producir atrofia testicular. Es decir, los testículos dejan de producir la hormona de manera natural o al menos en las cantidades necesarias, por lo que los tratamientos -en caso de necesitarse- tienen que ser de por vida. “Si se abandonan después de años tomándolos, además de la pérdida de la masa muscular, hay riesgo de obesidad, de atrofia testicular y de enfermedades cardiovasculares o del sistema nervioso”, indica el doctor García.

Todo depende de la dosis. En niveles normales, no se ha demostrado que aumente el riesgo de infarto o de cáncer de próstata, pero con tratamientos con dosis muy altas, como por ejemplo los que consumen algunos culturistas en forma de anabolizantes, el cuerpo puede reaccionar y sufrir desde problemas cardiacos, hepáticos y renales hasta otros relacionados con la salud mental, como un aumento de la agresividad, la depresión, las adicciones o el suicidio.