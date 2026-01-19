Consulta la portada correspondiente al día 20 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Cáceres, sin Buda y sin mina de litio: 'No hay ningún proyecto
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
- La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís
- Cambios en el sector hotelero de Cáceres: nuevo fichaje en el Hilton y adiós a un habitual desde hace una década
- Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas 'online' con mascotas que operaba en Extremadura
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
- Partido grande para el Mérida ante el Real Madrid Castilla