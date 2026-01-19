¿Cómo puedo viajar entre Madrid y Andalucía? Cancelaciones, precios de los vuelos y alternativas de viaje por el accidente de tren de Adamuz

Numerosos pasajeros afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el descarrilamiento de dos tres en Adamuz (Córdoba) intentan salir sin éxito de Málaga debido a que no tienen alternativas: no quedan billetes de autobús ni coches de alquiler disponibles. Además, el precio de los vuelos que conectan Madrid y Málaga se ha multiplicado en pocas horas. La ruta aérea hacia la capital española ha pasado de costar unos 120 euros a superar los 350 en el mejor de los casos. Con Iberia o Air Europa, volar mañana entre ambas ciudades y regresar el miércoles cuesta entre 453 y 1.045 euros.

¿Cuándo se restablecerá el tren?

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no prestará servicio de trenes, como mínimo, hasta el próximo viernes, 23 de enero, según la previsión actual. Iryo está comunicando a sus clientes que ya ha cancelado todos los trenes en este corredor hasta el viernes, por lo que va a proceder a la cancelación y devolución automática de todos los billetes afectados.

El resto de operadores todavía no ha confirmado la duración del cierre de la línea, mientras que la empresa pública que gestiona las vías, Adif, tampoco ha dado una previsión. Fuentes de Adif explican que primero se tendrán que retirar los trenes afectados y, posteriormente, evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha dicho esta mañana que no prevé que el servicio se pueda reanudar, al menos, durante los próximos tres o cuatro días.

¿Hay trenes alternativos?

Renfe ya está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender, a partir de este martes, a los viajeros afectados por el corte de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. No obstante, el operador ferroviario remarca en un comunicado que se trata de un plan extraordinario destinado a los viajeros que consideren esencial el llegar a sus destinos. Por ello, Renfe insta a los viajeros que no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor que cambien o anulen sus billetes.

Solo Renfe tiene más de 20 trenes en circulación cada día entre Madrid y Sevilla en cada sentido, a los que se suman otros 9 trenes de Iryo y otros 4 de Ouigo, pudiendo viajar en cada uno hasta 500 personas, frente a las 50 plazas que ofrece generalmente un autobús, por lo que técnicamente es muy difícil dar una alternativa de transporte a todos los afectados.

Refuerzo de vuelos

Iberia ha reforzado este lunes su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga y suponen un incremento de plazas de 1.526, mientras que Air Europa ofrecerá desde mañana y, en principio hasta este viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga.

En concreto, Iberia ha habilitado cuatro vuelos adicionales para este lunes que unen Madrid con Sevilla y con Málaga. Supone un 54% más de capacidad respecto a un día normal y 790 asientos más a su operativa tras el accidente ferroviario que ha provocado también la suspensión de los servicios de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía.

Hace escasos minutos, la aerolínea ha anunciado otras cuatro nuevas frecuencias con Sevilla y Málaga, que añaden otros 736 asientos y que elevan a 1.526 el número de plazas adicionales a lo largo de esta jornada. En concreto, Iberia ha puesto un vuelo de ida Madrid-Sevilla que saldrá a las 12:30 de esta mañana y cuya vuelta está programada para las 14:25 horas. Así como otro vuelo a las 15:30 horas que partirá de vuelta a la capital a las 17:25 horas.

Además, operará, con su flota A321XLR, un vuelo extra que saldrá de Madrid con destino Málaga a las 16:30 horas y cuyo regreso está previsto para las 18:30 horas; al que se une ahora otro vuelo a las 18:40 horas y su vuelta a la capital madrileña a las 21:40 horas. Estos se suman a los vuelos regulares que la compañía ya tenía programados para este lunes con Málaga y Sevilla.

Por su parte, Air Europa ha añadido dos frecuencias en su ruta a Málaga a partir de mañana y, de momento, hasta este viernes. Operados con el avión Boeing 737, la aerolínea incorporará 360 nuevos asientos más al día, que se suman a los vuelos regionales que ya operaba con Málaga.

Autobuses

Además, la compañía de autobuses Alsa tiene intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid si detecta un incremento de la demanda en la ruta que opera entre Madrid y Granada, algo que ve previsible, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

La patronal del sector Confebus ha subrayado en un comunicado que las empresas de transporte en autobús están poniendo todos los recursos necesarios para atender las necesidades de movilidad de las personas y ha trasladado sus condolencias, como también han hecho desde el sector del transporte otras empresas como Adif, Renfe, Iberia o Enaire.