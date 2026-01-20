Consulta la portada correspondiente al día 21 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Otro negocio breve que cierra en Cáceres
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Nos opusimos al proyecto del Buda si tenía algún coste para el ciudadano y la mina se cayó sola
- Vox propone a Ángel Pelayo para presidir la Asamblea de Extremadura
- Teatro en las ventanas para celebrar el centenario de un icono cultural
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo