El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz

La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló.

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló. / Europa Press

Servimedia

Madrid

El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según avanzaron este martes fuentes gubernamentales.

La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos, según las mismas fuentes.

La cifra de fallecidos asciende ya a 41 personas, a la espera de entrar en los dos vagones del Alvia que salieron disparados tras la colisión. Además, hay una decena de heridos en la UCI.

La idea de La Moncloa es hacerlo en "las próximas semanas" tras hablarlo con Casa Real y la Junta de Andalucía, aunque desde la Presidencia del Gobierno admiten que "correr mucho no es bueno" porque "hay que hacerlo bien".

