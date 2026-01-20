El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

Instantes después del accidente ferroviario de Adamuz, el maquinista del tren de Iryo contactó con el centro de mando de Adif en Atocha para alertar de lo que describió inicialmente como “un enganchón” a la altura de esa localidad cordobesa. Lo recogen las grabaciones de la caja negra y ya el lunes, el ministro de Transportes Óscar Puente se refirió a los mensajes del maquinista del Iryo para subrayar que ni él mismo operario sabía qué había pasado.

Los audios de esas comunicaciones, extraídas de la caja negra del tren, que ha adelantado este martes Eldiario.es-Cordópolis, recogen los primeros segundos tras el suceso.

Primera llamada

En la primera llamada, el maquinista, identificado como 6189, informa de problemas técnicos sin mencionar una colisión. "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", señala. Desde el centro de mando se le indica que baje los pantógrafos (el mecanismo que se eleva para hacer contacto con la catenaria), a lo que responde que ya están bajados y que el tren se encuentra bloqueado, mientras de fondo se escucha la activación del freno de emergencia. En ese momento, el conductor señala que necesita “reconocer” el estado del convoy, sin ser aún consciente de la magnitud del accidente.

Segunda comunicación

Pocos instantes después, en una segunda comunicación, el maquinista alerta ya de un descarrilamiento y de que el tren está invadiendo la vía contigua, repitiendo el aviso en varias ocasiones. Solicita de forma urgente la paralización del tráfico ferroviario y comunica la existencia de un incendio en uno de los coches, así como la presencia de heridos, reclamando la intervención de bomberos y servicios sanitarios. Desde el centro de mando le responden que no hay ningún tren llegando en ese momento.

En ninguno de los audios, ni por parte del maquinista ni del centro de control, se menciona explícitamente la colisión con otro tren, el Alvia que circulaba en sentido contrario. Las grabaciones forman parte de la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente.