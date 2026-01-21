Por precaución
Adif suspende la circulación de Rodalies en Cataluña tras dos descarrilamientos
Habrá marchas en blanco toda la noche para corroborar la seguridad de toda la red y mañana se decidirá si se reprende el servicio
Glòria Ayuso
Adif ha suspendido la circulación de trenes en toda la red de Rodalies en Catalunya tras el descarrilamiento de dos convoyes, uno de los cuales ha provocado un muerto y cinco heridos graves.
"El restablecimiento del servicio se producirá una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura", ha indicado por su parte Renfe.
La llevantada que ha afectado Catalunya en las últimas horas ha afectado a la infraestructura ferroviaria. Pocos minutos antes del descarrilamiento del tren de la R4 en Gelida se ha producido un evento similar entre las estaciones de Tordera y Maçanet de las líneas R1 y RG1, que en ese caso no ha provocado heridos. Un tren que circuaba por la zona ha colisionado con una roca desprendida a causa del temporal, lo que ha provocado la salida de un eje del convoy.
Precisamente, el sindicato Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido poco antes al gestor de la infraestructura suspender el servicio “hasta nuevo aviso” tras un accidente mortal en la R4 y otro incidente en Girona. El Semaf ha denunciado la "falta de garantías de seguridad para viajeros y maquinistas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Nos opusimos al proyecto del Buda si tenía algún coste para el ciudadano y la mina se cayó sola
- Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Galería | Juanma Zamorano abre su primer negocio en Cáceres
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
- Daniel Rubio: más de 30 años restaurando y vendiendo máquinas de coser en Cáceres
- Otro negocio breve que cierra en Cáceres