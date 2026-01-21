Tragedia en Córdoba
Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero ha escapado
Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña
efe
Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.
Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.
La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- Galería | Juanma Zamorano abre su primer negocio en Cáceres
- Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa