Consulta la portada correspondiente al día 24 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
- Ronda de San Francisco: las mejores fresas de Cáceres, 415 nuevos apartamentos y migas con café a 2,80