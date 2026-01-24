Consulta la portada correspondiente al día 25 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen siete carreteras cortadas
- Última hora en Cáceres: el ayuntamiento anuncia el desembalse del Guadiloba y avisa a los hortelanos
- El Ayuntamiento de Plasencia cierra el espacio cultural La Jaimita porque "no cumplía con nada"
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
- El usuario que rompa uno de los minits de Cáceres tendrá que pagar su coste íntegro: unos 12.000 euros