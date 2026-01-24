El sueldo de los MIR españoles, el tercero más bajo de Europa: 1.200 euros netos al mes sin guardias

Apenas faltan horas para el examen MIR y, sobre la mesa, los médicos residentes ponen las cuestiones que les ocupan y preocupan. Como sus jornadas –que en muchas ocasiones superan el límite máximo de las 48 horas semanales de trabajo que marca la normativa europea– o sus bajas retribuciones. El sueldo de los residentes españoles está a la cola de Europa, según un informe de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS). "Con nuestra responsabilidad, no es de recibo", resume Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR España (AME).

La FEMS presentó, a finales de 2024, el 'Libro Blanco de las Condiciones de Trabajo de los Doctores Europeos'. Con datos de este informe, el sueldo medio mensual neto (sin guardias) oscila entre los 3.212 euros que cobra un médico sueco, los 2.870 de un finlandés, los 2.000 de un belga y, ya a distancia, los 1.412 de un portugués. España figura como el tercer país (por la cola) donde menos cobran los jóvenes médicos (1.202 euros netos al mes), solo por delante de Polonia (1.050 euros) y Albania (980 euros mensuales).

Precariedad

Las cifras muestran "la precariedad" de los médicos internos residentes españoles en comparación con otros países. Así se subraya en uno de los capítulos de 'La Formación Médica Especializada en España: Retos Presentes y Futuros', un libro en el que han colaborado más de una veintena de autores. En el capítulo de retribuciones firmado por Vicente Matas –especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada– se llama la atención sobre una "situación injusta" y de especial vulnerabilidad en las grandes ciudades para los jóvenes facultativos.

SALARIO MEDIO DE LOS DOCTORES POR PAÍSES Tabla que muestra el salario medio de los médicos en diferentes países.

Con datos recogidos por Matas, en diciembre de 2024, las retribuciones mensuales mínimas (sin guardias) de los MIR españoles van desde los 1.301 euros mensuales brutos que cobra el residente de primer año (una vez descontado el IRPF y la Seguridad Social, la retribución queda en 1.094), hasta los 1.795 euros brutos que recibe el residente de quinto año (1.405 euros netos). Las cifras, cabe decir, pueden variar según las comunidades autónomas.

Regulación laboral

La Organización Médica Colegial presentaba recientemente sus aportaciones a la consulta pública previa abierta por el Ministerio de Sanidad para modificar la norma que regula la relación laboral de los médicos residentes. Uno de los ejes centrales de las propuestas de la OMC es la necesidad de cambiar el modelo actual, basado en el concepto de 'guardia' para pasar a un sistema que mida de forma real y objetiva el tiempo de trabajo en horas.

La OMC plantea que toda la actividad de atención continuada se compute íntegramente como tiempo de trabajo, con límites claros, control horario efectivo y descansos garantizados. Entre las medidas más relevantes, se incluyen la prohibición de los turnos ordinarios de 24 horas, el establecimiento de un máximo de 17 horas de trabajo continuado y la fijación de un límite semanal de horas que sea realmente verificable.

La Asociación MIR España (AME) también ha remitido a Sanidad su propuesta, explica Daniel Selva, secretario general de la entidad. Entre las prioridades que han puesto sobre la mesa figura, por supuesto, la jornada. "Eso es algo básico. Al final los médicos, tanto adjuntos como residentes, están haciendo más horas de jornada de las que permite la directiva europea y nos parece muy grave. Lo primero que pedimos es una disminución del número de horas. Otro tema importante a abordar es el retributivo", apunta.

Sueldos

Un residente de primer año cobra un sueldo anual, sin guardias, no muy por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente de 1.184 euros mensuales en 14 pagas. "No nos parece de recibo para un profesional que tiene seis años de carrera a sus espaldas, ha hecho un proceso de oposición y ejerce en el sistema público ya con una cierta responsabilidad. Al final, estos médicos son los que atienden a los pacientes en urgencias o están ahí dando la cara por las noches en las guardias".

Con las guardias, añade Selva, muchos residentes acaban ganando algo más, "pero debería ser un complemento. Al final, el salario base es por la jornada ordinaria que hace cualquier trabajador y debería ser suficiente para vivir sin necesidad de guardias. Además, luego hay residentes que, por su especialidad, no las hacen. Hemos pedido (en su propuesta a Sanidad) un aumento del 40% para fijarlo en un nivel que nos parece razonable para el grado de responsabilidad y el coste de la vida actual". Esa mejora en las condiciones, abunda, es la única manera de evitar que muchos compañeros se vayan a otros países o acaben en la sanidad privada.

Deberes y derechos

En la misma línea se pronuncia Ana Galán, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y presidenta del Sector MIR y Jóvenes Médicos del sindicato AMYTS, que trabaja en un centro de salud de Madrid. Considera que los sueldos de los MIR les abocan a la precariedad.

"Para lo malo, tienen todos los deberes, pero derechos no tienen ninguno", critica la doctora Ana Galán, de AMYTS

"Vivir en grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, es imposible con el salario que cobran. Les venden que, si no hacen guardias, no tienen un salario digno para un médico. Que sí, que están en formación. Son como unos becarios que están aprendiendo a la vez que ejercen y trabajan. Para lo malo, tienen todos los deberes, pero derechos no tienen ninguno", cuestiona.

Noticias relacionadas

Galán reclama que se escuchen las reivindicaciones de los jóvenes residentes. Y que se acabe con la precariedad de sus condiciones laborales. "Vocación no es abnegación", sostiene. "Te van inculcando poco a poco, desde la Facultad, que el paciente es lo primero. Y claro que es importante. Todo empieza por vocación pero, así, con la excusa, vamos cediendo y acabamos asados", finaliza.