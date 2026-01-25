Consulta la portada correspondiente al día 26 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
- Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento