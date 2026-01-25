'Boom' de farmacias ilegales que venden de Ozempic a Viagra en internet: el 50% de los fármacos 'on line' son falsos

Por detrás del 'phishing' bancario o las estafas de inversión, los fraudes con medicamentos se están convirtiendo en una de las ciberamenazas más frecuentes y peligrosas, dado que no solo perjudican el bolsillo del consumidor, sino que pueden poner en riesgo su salud, si se reciben fármacos sin los principios activos o con sustancias tóxicas. El atractivo es indudable: en internet es fácil encontrar productos a precios más económicos en webs que no piden receta y donde se pueden adquirir tantos envases como se deseen, sin que nadie consulte para qué se quiere. Por ello, las autoridades están intensificando los esfuerzos destinados a detectar el crimen farmacéutico dado que, aparte del perjuicio económico, está en juego la salud pública.

La OMS ha llegado a señalar que el 50% de los medicamentos que se venden por internet en el mundo son falsificados. La Asociación Nacional de Farmacias estadounidense NABP apunta a que casi el 95% de las webs que venden preparados que requieren receta operan ilegalmente. Para poner coto a este fenómeno, en España está prohibida la venta 'on line' de fármacos sujetos a prescripción médica, pero esto no impide que sea uno de los países objeto de los ciberdelicuentes, debido a la alta penetración del comercio online y el envejecimiento creciente de una población. A más edad, más consumo de medicamentos.

Por ejemplo, las webs investigadas por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) han aumentado de 105 antes de la pandemia a 153 en 2024 (últimos datos disponibles) y los anuncios de medicamentos retirados se han multiplicado por dos, de 595 en 2019 a 1.350 en 2024 (con un pico de 1.789 en 2023).

Y, según la compañía Gen Digital, líder mundial en ciberseguridad, España es uno de los tres países con más intentos de estafa, detectados y bloqueados, en 2025. En concreto, 106.182 solo en el primer semestre de 2025, por detrás de Francia y Grecia. "Eso no significa que haya más delincuentes en España, sino que es un país atractivo para las redes organizadas y por eso hay más intentos detectados y bloqueados", explica su portavoz en España, Luis Corrons. Gen Digital ha detectado 6.500 farmacias ilegales en 2025 en todo el mundo, con un fuerte incremento de intentos de estafa desde que la Agencia del Medicamento de EEUU (FDA por sus siglas en inglés) aprobó en diciembre la píldora oral GLP-1 para la pérdida de peso.

Falsos adelgazantes

Una de las tácticas más usadas por los ciberdelicuentes ha sido la creación de perfiles falsos generados por IA de celebridades como Oprah Winfrey que promocionan las falsas pastillas para adelgazar mediante anuncios engañosos y ofertas de 'prueba gratuita'. Los fármacos para la pérdida de peso como Ozempic son de los más demandados en internet porque requieren prescripción médica y las revolucionarias inyecciones son muy caras. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA) emitieron en septiembre un comunicado para advertir del "fuerte aumento" de fármacos ilegales comercializados como antagonistas del receptor GLP-1, uno de los principios activos de Ozempic, Wegovy o Mounjaro.

Ozempic, Wegovy y Mounjaro han demostrado alta eficacia para tratar la obesidad. / MANU MITRU

"Las autoridades han identificado cientos de perfiles falsos, anuncios y listados de comercio electrónico, muchos de los cuales están alojados fuera de la UE. Algunos sitios web fraudulentos y anuncios en redes hacen un uso indebido de logotipos oficiales y utilizan recomendaciones falsas para engañar", avisa el comunicado, en el que ambas entidades subrayan que adquirir estos productos "supone un grave riesgo para la salud" porque se puede recibir una imitación "sin principio activo o con niveles nocivos".

Eso, en el caso de que se reciba algo a cambio del dinero. En otras ocasiones, el medicamento nunca llega. Además, los ciberdelicuentes hacen caja por partida doble: primero por el pago del consumidor (con el añadido de un posible uso fraudulento de su tarjeta) y también por la eventual venta de su perfil y datos de salud a otras redes, lo que dispara el 'spam', los intentos de 'phishing' (estafadores que se hacen pasar por bancos o empresas) y posibles suplantaciones de identidad.

Automedicación

El perfil más habitual de consumidor que cae en estas redes es el de una persona que quiere "automedicarse: cree que necesita el fármaco pero quiere saltarse el paso de ir al médico, ya sea porque le da vergüenza exponer qué le sucede o porque es consciente de que no está indicado para él y sabe que no se lo recetarán", explica Eduardo Ramírez, técnico de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos. De hecho, los medicamentos ilegales más demandados son aquellos que requieren receta, como los antibióticos, o que se buscan de manera discreta para mejorar las relaciones sexuales, como la viagra. También son muy solicitados los anabolizantes o los suplementos alimenticios.

"El peligro –continúa– es que automedicarse es una práctica arriesgada y más si compras un producto por internet que no ha pasado los controles de calidad y seguridad, por lo que puede ser que no tenga principio activo o que contenga componentes tóxicos o impurezas que provoquen reacciones adversas". Ramírez subraya que la falsificación de medicamentos genera una problemática doble. Por un lado, para la salud individual y colectiva y, por otro, para el sector porque repercute en la imagen de marca, en las ventas de los fabricantes y "genera cierta desconfianza" hacia las farmacias legales que venden 'on line'.

Los ciberdelicuentes utilizan una amplia gama de tácticas engañosas: 'spam' con promociones exclusivas; anuncios por doquier o blogs de salud con testimonios inventados. Una vez en el sitio fraudulento, el diseño contribuye a hacer pensar que se trata de una farmacia real. Sin embargo, a la hora de pagar suelen aparecer las señales de alerta: procesadores de pago inseguros, solicitudes de criptomonedas o uso de tácticas de presión como 'utiliza otra tarjeta'. No obstante, las principales pistas para sospechar que se trata de un engaño son que no se solicita receta o que el precio es demasiado bajo.