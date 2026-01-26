Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuevo percance

Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid

Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores

Tren de cercanías en la estación de Atocha.

Tren de cercanías en la estación de Atocha. / Renfe

Javier Niño González

Madrid

Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.

Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.

Noticias relacionadas

Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  4. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres
  5. Cáceres acoge las oposiciones de celador del SES con mayor participación: 'Quiero sacar la plaza por amor propio
  6. Un hombre recibe una paliza en el Alto de Fuente Fría de Cáceres tras una discusión
  7. Prieto, alcalde de Piornal: 'La nieve es de 10 centímetros de espesor, pero no estamos incomunicados
  8. El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

Unidas critica la parálisis por el bloqueo de la investidura: "Los diputados ya estamos cobrando, pero no podemos fiscalizar"

Unidas critica la parálisis por el bloqueo de la investidura: "Los diputados ya estamos cobrando, pero no podemos fiscalizar"

Bajan las listas de espera del SES y el tiempo para operarse se reduce 43 días en un año

Bajan las listas de espera del SES y el tiempo para operarse se reduce 43 días en un año

Vídeo | Conmoción entre los vecinos de la avenida de París después de que la Policía encontrara el cuerpo sin vida de un joven de 29 años

El restaurante extremeño Tupío, entre los doce elegidos para los primeros 'pop-ups' de la Guía Repsol en Madrid

El restaurante extremeño Tupío, entre los doce elegidos para los primeros 'pop-ups' de la Guía Repsol en Madrid

Guardiola mantiene a José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura

Guardiola mantiene a José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura

Última oportunidad: así puedes suscribirte a Disney + por 4,99 euros durante tres meses

Última oportunidad: así puedes suscribirte a Disney + por 4,99 euros durante tres meses
Tracking Pixel Contents