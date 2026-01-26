Consulta la portada correspondiente al día 27 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- Fotogalería | Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres
- Cáceres acoge las oposiciones de celador del SES con mayor participación: 'Quiero sacar la plaza por amor propio
- Un hombre recibe una paliza en el Alto de Fuente Fría de Cáceres tras una discusión
- La hostelería de Cáceres, un sector exigente: 'No es que no quieran trabajar, es que no quieren estos horarios