En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España
Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Asturias sigue en aviso amarillo por oleaje
El litoral asturiano continúa este miércoles en aviso amarillo por oleaje de hasta cinco metros de altura, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso amarillo se prolongará también durante todo el jueves y el viernes, también por vientos de fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora). La nueva borrasca Kristin mantiene hoy en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario por rachas de hasta 130 kilómetros por hora.
Aemet confirma la alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h en Alicante
La provincia de Alicante afronta este miércoles 28 de enero la jornada más complicada del episodio de inestabilidad que afecta a la toda España: el paso de la borrasca Joseph y la llegada de Kristin. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranjas por viento en toda la provincia y eleva también la alerta por fenómenos costeros, con un temporal marítimo que afectará tanto al litoral norte como al sur. Según la previsión, el día estará marcado por intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, más probables durante las horas centrales. Las temperaturas descienden, de forma ligera en el caso de las mínimas, mientras que el viento del oeste se convierte en el elemento más adverso del día, con rachas muy fuertes que pueden superar los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas e interiores.
El temporal obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz
En Andalucía, según ha detallado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias autonómico, celebrada esta noche, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha indicado que la suspensión de la actividad lectiva afecta a centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz. Además, ha recomendado que en el resto de los centros educativos y universitarios no se realicen actividades al aire libre, deportivas ni recreativas, y no descarta "tomar decisiones adicionales durante la noche, si fuera necesario".
Extremadura suspende hoy las clases por el temporal de lluvia, viento y nieve
Extremadura suspende las clases en todos los colegios e institutos de la región mañana miércoles ante las previsiones de fuertes vientos, lluvia y nieve que han obligado a activar la alerta naranja de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en casi toda la comunidad. La decisión la ha comunicado la Secretaría General de Educación y Formación Profesional a través de la plataforma Rayuela, con una mensaje dirigido a todos los equipos directivos de los centros y las familias extremeñas. Señala que "técnicamente es imposible asegurar o delimitar las zonas de mayor afectación y la invariabilidad de las mismas ante el paso del fenómeno meteorológico adverso por nuestra región", explica el mensaje, por lo que es imposible "garantizar la seguridad en los desplazamientos", añade la Junta.
Cortes de las líneas telefónicas en Extremadura
El 112 de Extremadura avisa que los vientos de la borrasca Kristin ha provocado el corte de varias líneas telefónicas en zonas del norte de Cáceres, Campiña Sur y La Serena.
La Junta de Extremadura envía un Es-Alert por rachas de viento de hasta 130 kilómetros a la hora
La Junta de Extremadura ha enviado un Es-Alert por un aviso de rojo por viento de la Aemet en la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez por rachas de viento de hasta 130 kilómetros a la hora. Protección Civil insta a evitar desplazamientos innecesarios, procurar quedarse en el domicilio hasta nuevo aviso. Además, indica que se sigan las recomendaciones de las autoridades y en caso de emergencia llamar al 112. Protección Civil avisa a los ciudadanos que no pongan en riesgo su vida.
Viento
Se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en Baleares y de forma generalizada, salvo en el extremo norte de la península, pudiendo ser localmente huracanadas en regiones del extremo sureste. Soplarán vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en amplias zonas. En puntos de Andalucía como Nevada y Alpujarras (Granada) se llegará hasta 120 kilómetros por hora, y también en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería). En el Estrecho, en Cádiz, las rachas serán de hasta 110 kilómetros por hora.
Lluvias y nevadas
Las precipitaciones serán generalizadas; los mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde serán persistentes y localmente fuertes. Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), incluso por encima de 120 litros por metro cuadrado localmente. En Ronda (Málaga), las acumulaciones serán de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota que irá subiendo de 600/800 metros hasta 1.000/1.200 metros, y en montañas del sureste a partir de 1.200/1.500 metros. Se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón. Habrá espesores de 5 centímetros a partir de 800 metros en amplias zonas de la meseta, en Castilla y León.
Alertas naranjas y amarillas
En nivel naranja (riesgo importante) están Baleares, la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por nevadas y viento; Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento, ambas, y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve. También está en alerta naranja Galicia, por oleaje y en amarillo por nevadas; y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje. A estos territorios se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) los siguientes: Aragón, Cataluña y Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje; y La Rioja, por nevadas.
Todas las comunidades en alerta, menos Navarra
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
