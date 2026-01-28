Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer

La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris y unos cambios en el cerebro que son similares a los observados en el Alzheimer, según sugiere este martes una investigación de la Universidad de Cambridge. Esto podría explicar por qué las mujeres son más propensas a sufrir demencia que los hombres, de acuerdo con el estudio, publicado en la revista 'Psychological Medicine' de esa universidad.

Los expertos realizaron el estudio entre 124.780 mujeres para examinar los efectos de la menopausia en el cerebro y si la terapia de reemplazo hormonal (TRH) contribuye a la prevención del deterioro cognitivo. Así, observaron que la menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris, vital para las funciones mentales, la memoria, las emociones y el movimiento, y que también puede provocar ansiedad, depresión y problemas de sueño.

Para este estudio, los expertos analizaron a mujeres pre-menopáusicas, pos-menopáusicas que nunca habían usado TRH y pos-menopáusicas que sí recurrieron a esa terapia.

El estudio reveló que las mujeres pos-menopáusicas que no recibían TRH tenían tiempos de reacción más lentos que las que aún no habían llegado a la menopausia o que sí la recibían. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre estos tres grupos en cuanto al rendimiento en tareas de memoria.

Las mujeres respondieron preguntas sobre temas como el sueño y si sufrían de depresión y ansiedad, mientras que algunas participaron en pruebas cognitivas. Alrededor de 11.000 mujeres también se sometieron a resonancias magnéticas (RM) para que los investigadores pudieran observar la estructura del cerebro.

La edad promedio de inicio de la menopausia entre las mujeres fue de 49 años, y las que recibían TRH también tenían alrededor de esa edad cuando comenzaron el tratamiento. "A medida que envejecemos, nuestros tiempos de reacción tienden a ser más lentos; es parte del proceso natural de envejecimiento y les sucede tanto a mujeres como a hombres", señaló Katharina Zuhlsdorff, del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge.

"Imagínense que se hace una pregunta en un cuestionario: aunque todos podrían llegar a la respuesta correcta, sin duda las personas más jóvenes la encontrarían mucho más rápido. La menopausia parece acelerar este proceso, pero la terapia hormonal sustitutiva parece frenarlo, ralentizándolo ligeramente", agregó.

Según los expertos, para hacer frente a estos problemas, las mujeres pueden reducir el riesgo de desarrollar demencia haciendo ejercicio físico de manera regular, no fumando y reduciendo el consumo de alcohol.

La doctora Christelle Langley, del Departamento de Psiquiatría, explica: "La mayoría de las mujeres pasan por la menopausia, y esta puede ser una etapa crucial en su vida, independientemente de si toman TRH o no. Un estilo de vida saludable (por ejemplo, hacer ejercicio, mantenerse activa y llevar una dieta saludable) es especialmente importante durante este período para ayudar a mitigar algunos de sus efectos".

Sin embargo, todos debemos ser más sensibles no solo a la salud física, sino también a la mental de las mujeres durante la menopausia, y reconocer cuándo están pasando por momentos difíciles. No debería haber vergüenza en compartir lo que estás pasando y pedir ayuda.

La profesora Barbara Sahakian, autora principal del estudio del Departamento de Psiquiatría, añade: "Las regiones cerebrales donde observamos estas diferencias son las que tienden a verse afectadas por la enfermedad de Alzheimer. La menopausia podría hacer que estas mujeres sean más vulnerables en el futuro. Si bien no es la única explicación, podría ayudar a explicar por qué observamos casi el doble de casos de demencia en mujeres que en hombres".

La investigación fue financiada por el Wellcome Trust, con apoyo adicional del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) del Centro de Investigación Biomédica de Cambridge.