Consulta la portada correspondiente al día 31 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La fábrica china de cátodos ya va muy en serio y da otro paso decisivo para instalarse en Mérida
- Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole
- Muere un hombre en un accidente tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Valencia de Alcántara
- Opositores extremeños sospechan de una 'filtración' del examen de Celador del SES
- El derribo del puente de San Francisco de Cáceres en 1969 transformó la ciudad y alteró la circulación