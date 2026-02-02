Consulta la portada correspondiente al día 3 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Muere un hombre de 41 años por arma blanca en una reyerta en Mérida
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: "Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad"
- El Junquillo en Cáceres, un barrio dormitorio en plena expansión que espera servicios