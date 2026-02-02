Operación de rescate
Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería
Los servicios de emergencias han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Carboneras, adonde llegó la embarcación con una veintena de adultos y un menor a bordo
EFE
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario en el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería).
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.
En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que viajaba en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.
Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes.
