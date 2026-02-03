Tras detectar una fuga en el ensayo
La NASA aplaza al menos hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna
Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia
Redacción
La misión tripulada de la Nasa Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse hoy durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.
Esta misión no solo supondrá el regreso este año del ser humano a la órbita lunar más de cinco décadas después, sino que inaugurará una era de exploración más representativa, al trasladar por primera vez al satélite terrestre a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.
Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.
Cuatro astronautas experimentados
Los cuatro acumulan 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales, y tendrán la misión de alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite y volver a la Tierra en diez días.
La tripulación comenzó el pasado 23 de enero la cuarentena reglamentaria antes del despegue de Artemis II, cuya ventana de lanzamiento se aplazó este viernes al 8 de febrero, debido al mal tiempo en Florida, y se prolongará hasta abril.
El lanzamiento de Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando los astronautas de la Apolo 12 abandonaron la superficie de la Luna en la última de este tipo de misiones.
Artemis III, prevista para no antes de 2027, será la encargada de mandar astronautas a la superficie lunar nuevamente.
