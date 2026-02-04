La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

En Algeciras El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha dado a primera hora de este miércoles 4 de febrero la orden de confinar a los vecinos de la zona de Las Herrizas por el desbordamiento del río Pícaro, lo que ha provocado que quede cortado el puente existente en la zona. Personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para valorar la situación, que se ha producido con aviso de nivel rojo activo hasta las 15.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

3.000 desalojados La borrasca Leonardo ha provocado este miércoles que se suspendan las clases presenciales en Andalucía, excepto en Almería, el desalojo preventivo de 3.000 personas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, y el corte de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla a la altura de Jerez de la Frontera.

La situación en Sevilla Un total de siete carreteras se encuentran cortadas en la provincia de Sevilla y hay cortes de suministro eléctrico en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera, con unos 1.900 usuarios afectados a consecuencia del paso de la borrasca, según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. En la provincia sevillana, en aviso amarillo por lluvia y viento, la Guardia Civil ha atendido hasta 21 avisos durante la madrugada y primeras horas de la mañana y se ha reforzado la capacidad de reacción de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra preposicionada en la provincia por si la dirección de emergencias requiriera su participación.

Cortada la autopista AP-4 La caída de un árbol esta madrugada en la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla ha provocado que se mantengan cortados los carriles hacia la capital gaditana, lo que, junto a un accidente ocurrido a la altura de Puerto Real (Cádiz), ha dificultado la circulación por esta vía durante esta madrugada. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el árbol, que ha caído en el kilómetro 85 a la altura de Jerez, ha podido ser retirado y se está recuperando la normalidad en la circulación en esta autopista, aunque afectada por el fuerte viento y la lluvia, con varias vías de acceso cortadas a la altura de Jerez y Arcos.

Cortes en la alta velocidad La circulación de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida debido a un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora. Adif ha informado de este corte sobre las 7:30 horas de este miércoles, poco después de que avanzara que los trenes con origen y destino Málaga estaban registrando retrasos por una incidencia en los sistemas de electrificación en Álora.

Fran Extremera (Málaga) Planes especiales y restricciones La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han activado este martes distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas que al paso de la borrasca Leonardo ha activado Protección Civil, en base a los avisos establecidos previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Toda precaución es poca, como relatan alcaldes y concejales, ante unos episodios por lluvias fuertes y vientos que pueden ser "sin precedentes" en algunas zonas.

Aviso rojo en Cádiz La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso para este miércoles por lluvias en el Estrecho (Cádiz), un nivel de riesgo extremo que se suma a los avisos ya vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). Según la Aemet, se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en el entorno de Algeciras, y se podrían alcanzar los 150 litros/m2 en 24 horas.

Renfe cancela conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Más de 50.000 personas evacuadas por las inundaciones en el norte de Marruecos Más de 50.000 personas fueron evacuadas por las autoridades marroquíes ante las inundaciones causadas por las intensas lluvias que azotan el norte del país y que mantienen a las autoridades en alerta ante el riesgo de nuevos temporales de agua y viento, con nevadas en cotas altas. La gran mayoría de las operaciones de evacuación se realizaron en Alcazarquivir, en la provincia de Larache (norte), una localidad de más de 120.000 habitantes, donde el Ejército se mantiene desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los afectados ante las inundaciones por la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, que ha superado su capacidad de llenado. Las autoridades locales de Larache procedieron en las últimas horas a reubicar a los evacuados en centros de acogida de Alcazarquivir a zonas más seguras.