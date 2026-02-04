Consulta la portada correspondiente al día 5 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Extremadura: diez ríos tienen aforos en rojo y 21 presas alivian en el Guadiana y el Tajo
- Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI
- Extremadura activa el Plan de Protección Civil ante la alerta por lluvias y fuertes vientos este miércoles
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- Lo que se abre y lo que se cierra en la antigua calle Hermandad de Cáceres