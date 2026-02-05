Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

Consulta la portada correspondiente al día 6 de febrero de 2026 / EL PERIÓDICO

  1. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  2. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: 21 carreteras con incidencias
  3. Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
  4. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  5. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
  6. Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas
  7. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes
  8. Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal

Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz

El agua corta el acceso a Gévora: ya no se puede pasar por la rotonda de la N-523

Amazon gana 77.670 millones de dólares en 2025, un 31% más interanual

Copa del Rey: Betis - Atlético de Madrid, en imágenes

Video | Un cerdito sorprende a vecinos y conductores en el barrio de La Piedad de Trujillo

Evelio Robles asume la presidencia del Consejo Autonómico de Médicos de Extremadura

Evelio Robles asume la presidencia del Consejo Autonómico de Médicos de Extremadura
