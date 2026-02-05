Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Iniciativa

El pueblo de España que ofrece una vivienda gratuita, trabajo de albañil y la gestión de un bar

Como medida para luchar contra la despoblación, este municipio busca a una familia con hijos que se mude al pueblo y comience una nueva vida allí

Arenillas

Arenillas

Jorge Segura

Arenillas, un pequeño municipio de la provincia de Soria, se ha convertido en un ejemplo de resistencia frente a la despoblación que desde hace décadas afecta al medio rural. Con apenas 42 habitantes empadronados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pueblo ha puesto en marcha diversas iniciativas para atraer nuevos vecinos y mantener viva la actividad social y económica durante todo el año.

El Ayuntamiento, en colaboración con asociaciones locales y vecinos, ha apostado por la rehabilitación de viviendas, el apoyo a proyectos de emprendimiento rural y la mejora de los servicios básicos. Estas medidas buscan facilitar la llegada de familias jóvenes y profesionales que puedan desarrollar su actividad a distancia, aprovechando la tranquilidad del entorno y el menor coste de vida. La mejora de la conectividad digital ha sido uno de los ejes clave de esta estrategia.

Tras más de 40 años de trabajo continuado por parte del Ayuntamiento de Arenillas y de su Asociación Cultural, el municipio vuelve a dar un paso más en su estrategia para atraer nuevos vecinos. Fruto de este esfuerzo sostenido, a lo largo de las últimas décadas se han rehabilitado un total de siete viviendas municipales, una de las cuales acaba de quedar disponible.

Vivienda, trabajo y comodidad

Ante esta nueva oportunidad, el Consistorio ha lanzado un anuncio dirigido especialmente a familias con hijos en edad escolar. La propuesta incluye el acceso a una vivienda gratuita, además de transporte escolar diario sin coste para los menores, que podrán desplazarse al colegio comarcal situado en Berlanga de Duero. Se trata de una medida con la que el municipio busca garantizar la conciliación familiar y facilitar la integración de nuevos residentes.

La familia que resulte seleccionada deberá encargarse de la gestión del local social del pueblo. Además, el Ayuntamiento ha informado de la existencia de un puesto de trabajo disponible como albañil, lo que amplía las posibilidades de asentamiento estable en la localidad.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas en esta iniciativa pueden presentar su candidatura a través de un formulario habilitado para tal fin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  2. Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
  3. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  4. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: 21 carreteras con incidencias
  5. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
  6. Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas
  7. Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal
  8. Extremadura activa el Plan de Protección Civil ante la alerta por lluvias y fuertes vientos este miércoles

Vídeo | Un paseo por Gabino Muriel, una calle corta cargada de historia en Cáceres

El Mérida muestra fe en Carlos Doncel y le renueva contrato

El Mérida muestra fe en Carlos Doncel y le renueva contrato

El Supremo exime a la Junta de Extremadura de pagar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una trombosis tras la vacuna del Covid

El Supremo exime a la Junta de Extremadura de pagar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una trombosis tras la vacuna del Covid

La Asamblea de Extremadura reduce de 13 a 11 los miembros de las comisiones para avanzar en la "austeridad"

La Asamblea de Extremadura reduce de 13 a 11 los miembros de las comisiones para avanzar en la "austeridad"

Tomás Sauceda recibirá el Premio Gabriel Aláez del Carnaval Romano de Mérida

Tomás Sauceda recibirá el Premio Gabriel Aláez del Carnaval Romano de Mérida

Vídeo | Evacuados los residentes de La Isleta en Coria

Evelio Robles asume la presidencia del Consejo Autonómico de Médicos de Extremadura

Evelio Robles asume la presidencia del Consejo Autonómico de Médicos de Extremadura
Tracking Pixel Contents