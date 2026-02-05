El pueblo de España que ofrece una vivienda gratuita, trabajo de albañil y la gestión de un bar

Arenillas, un pequeño municipio de la provincia de Soria, se ha convertido en un ejemplo de resistencia frente a la despoblación que desde hace décadas afecta al medio rural. Con apenas 42 habitantes empadronados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pueblo ha puesto en marcha diversas iniciativas para atraer nuevos vecinos y mantener viva la actividad social y económica durante todo el año.

El Ayuntamiento, en colaboración con asociaciones locales y vecinos, ha apostado por la rehabilitación de viviendas, el apoyo a proyectos de emprendimiento rural y la mejora de los servicios básicos. Estas medidas buscan facilitar la llegada de familias jóvenes y profesionales que puedan desarrollar su actividad a distancia, aprovechando la tranquilidad del entorno y el menor coste de vida. La mejora de la conectividad digital ha sido uno de los ejes clave de esta estrategia.

Tras más de 40 años de trabajo continuado por parte del Ayuntamiento de Arenillas y de su Asociación Cultural, el municipio vuelve a dar un paso más en su estrategia para atraer nuevos vecinos. Fruto de este esfuerzo sostenido, a lo largo de las últimas décadas se han rehabilitado un total de siete viviendas municipales, una de las cuales acaba de quedar disponible.

Vivienda, trabajo y comodidad

Ante esta nueva oportunidad, el Consistorio ha lanzado un anuncio dirigido especialmente a familias con hijos en edad escolar. La propuesta incluye el acceso a una vivienda gratuita, además de transporte escolar diario sin coste para los menores, que podrán desplazarse al colegio comarcal situado en Berlanga de Duero. Se trata de una medida con la que el municipio busca garantizar la conciliación familiar y facilitar la integración de nuevos residentes.

La familia que resulte seleccionada deberá encargarse de la gestión del local social del pueblo. Además, el Ayuntamiento ha informado de la existencia de un puesto de trabajo disponible como albañil, lo que amplía las posibilidades de asentamiento estable en la localidad.

Las personas interesadas en esta iniciativa pueden presentar su candidatura a través de un formulario habilitado para tal fin.