Andalucía
Más de 160 desalojados, una residencia evacuada en Tocina y 19 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla
Las lluvias, tormentas y rachas de viento, sumados a los efectos de anteriores temporales, han provocado numerosas incidencias en la provincia este sábado
Carlos Doncel
Tras los daños causados por Leonardo, este sábado la provincia de Sevilla está siendo castigada por la borrasca Marta. Un nuevo episodio más de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento que han provocado el desalojo de más de 160 personas, la evacuación de una residencia de ancianos en Tocina y cortes de tráfico en hasta 19 carreteras.
"En la provincia hay más de 160 evacuados y más de 1.500 efectivos del Gobierno de España desplegados ante el temporal", ha informado la Subdelegación del Gobierno sobre las 15:00 de este sábado. En Lora del Río, 40 vecinos han tenido que abandonar sus casas ante el riesgo de inundaciones, y en El Palmar de Troya, otras 13 personas han salido de sus viviendas por el mismo motivo. Asimismo, algo más de 70 ecijanos continúan sin poder volver a sus hogares aún.
También en Tocina se han producido desalojos: un total de 40 personas han sido evacuadas de una residencia de ancianos "como medida preventiva", según apuntan fuentes oficiales. "Era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes", han explicado desde la Diputación de Sevilla.
19 carreteras y vías cortadas por el temporal
Cerca de una veintena de carreteras y vías se mantienen cortadas al tráfico en la provincia de Sevilla. Dos de ellas, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna) y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363), "de manera indefinida debido a daños importantes", según datos oficiales actualizados hasta las 14:45 de este sábado.
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Calle San Pedro de Cáceres: cierra una tienda de cosmética y abre una agencia de viajes
- Plantean un tren circular entre Extremadura, Madrid y La Mancha para atraer más viajeros a la región