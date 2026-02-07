Consulta la portada correspondiente al día 8 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Pinchos de tortilla de patata recién hechos durante todo el día en el último bar del polígono de Capellanías de Cáceres
- Calle San Pedro de Cáceres: cierra una tienda de cosmética y abre una agencia de viajes