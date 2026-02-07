Sucesos
La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir
Varios agentes auxiliaron este sábado a mediodía a un varón que se encontraba "desorientado" cerca del puente de la Señorita
Carlos Doncel
La Policía Nacional ha socorrido este sábado a mediodía a un hombre en Sevilla justo cuando la corriente del Guadalquivir "lo empezaba a arrastrar". Tras el rescate, realizado por varios agentes en pleno paso de la borrasca Marta, los efectivos sanitarios movilizados trasladaron a este varón hasta un centro hospitalario de la capital andaluza.
"A las 12:40 de este sábado, personal de seguridad privada indicó a la Policía Nacional que habían observado a una persona en el entorno del río", detallan desde el Cuerpo. "En ese mismo momento los agentes de la UPR comienzan la búsqueda por el margen del mismo", localizando a una persona cerca del puente de la Señorita.
Cuando lo encontraron los efectivos, el hombre se encontraba "en posición de genuflexión con sus extremidades dentro de agua y con signos de desorientación", según informan fuentes policiales. "Los policías actuantes auxiliaron rápidamente a esta persona, que no era capaz de salir del agua ya que la corriente le comenzaba a arrastrar".
"Una vez a salvo, procedieron a atenderlo hasta que se personó un indicativo sanitario en el lugar", subrayan fuentes oficiales. Este mismo equipo sanitario procedió justo después a trasladar a este hombre al hospital Virgen del Rocío.
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Pinchos de tortilla de patata recién hechos durante todo el día en el último bar del polígono de Capellanías de Cáceres
- Calle San Pedro de Cáceres: cierra una tienda de cosmética y abre una agencia de viajes