La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
El tren de borrascas deja ya en Andalucía 10.613 emergencias y más de 11.000 desalojados
La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya a 10.613 incidencias, mientras que la cifra de personas desalojadas sigue superando las 11.000, según el primer balance de este domingo.
Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás, se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481), según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
El Guadalquivir vuelve a bajar en Córdoba tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche
El Guadalquivir a su paso por Córdoba ha comenzado a bajar su umbral durante la madrugada tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche y a las 9:30 horas de este domingo se encuentra en los 5,6 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río alcanzó a las 0:10 horas de este domingo el umbral de los 5,908 metros, un nivel ligeramente superior a la noche del viernes en que había alcanzado su pico máximo de este episodio de borrascas.
El temporal de lluvia provoca el corte de 179 carreteras, 3 de ellas en la red principal
De la red principal siguen cortadas en Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete.
Además, la nieve está afectando a más de 50 carreteras, 9 de ellas de la red principal.
Está prohibido el paso a camiones y articulados en Madrid y Segovia, en la carretera A-1 entre El Molar y Cerezo de Abajo y en Segovia, la SG-20, a la altura de Segovia capital.
Ya están transitables con precaución, en Madrid y Ávila, la AP-6 entre Las Eras y Maello; en Segovia y Ávila, la AP-51 entre Villacastín y Brieva; en Segovia, la AP-61 en El Espinar; en Zamora y Ourense, la A-52 entre Río Negro del Puente y A Canda.
También transitables con precaución en León y Lugo la A-6 entre Manzanal y Pedrafita Do Cebreiro; y en Ávila, la A-50 en Narrillos de San Leonardo y la AV-20 en Ávila capital.
El temporal de lluvia provoca el corte de 179 carreteras, 3 de ellas en la red principal
El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un total de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal, mientras que la nieve está afectando a más de 50 carreteras.
Según ha informado a las 9:20 horas de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras andaluzas son las más afectadas por el temporal de lluvia, con 150 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, especialmente en la provincia de Cádiz.
El temporal mantiene 116 carreteras cerradas, 103 por inundaciones y 13 por nieve
El temporal que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 109 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo.
La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas en todo el país. Las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 96 carreteras, concentradas mayoritariamente en Andalucía, mientras que el temporal de nieve y hielo mantiene incidencias en otras 69 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 33 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo).
Muere una conductora al chocar contra un quitanieves en la A-1 al norte de Madrid
Una conductora de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su vehículo contra una máquina quitanieves en la A-1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte, en el norte de la Comunidad de Madrid, ha informado el 112.
El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según los servicios de emergencias.
Más de 11.000 desalojados en Andalucía
Andalucía ha atendido en la jornada de este sábado 722 incidencias por el paso de la borrasca Marta, un nuevo frente de este tren de borrascas que afecta a la comunidad desde finales de enero, y mantiene todavía a 11.089 personas desalojadas, más de 7.700 de ellas en la provincia de Cádiz.
Según el balance final de esta jornada de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 7.707 personas siguen desalojadas en la provincia de Cádiz; otras 1.500 en la de Córdoba; hasta 687 en la de Jaén; 586 en la de Málaga; hasta 400 en la provincia de Granada, y otras 209 en la de Sevilla.
En las últimas horas, se ha procedido a evacuar por precaución a familias de varias zonas del municipio gaditano de San Martín del Tesorillo, donde efectivos de emergencias se mantienen en comunicación con otros vecinos de sectores en la zona inundable urbana para alertarles de un posible alejamiento preventivo.
Renfe restablece el servicio ferroviario en Galicia suspendido por el temporal
Renfe restablece desde la noche de este sábado el servicio ferroviario entre Vigo Urzaiz-A Coruña y retomará mañana domingo todo el servicio en las conexiones de alta velocidad y media distancia que permanecían suspendidas desde el jueves por el temporal.
La empresa ferroviaria ha explicado en un comunicado que, además de la Alta Velocidad y la Media Distancia, el servicio entre Vigo Guixar y A Coruña se recuperará "a lo largo del día", una vez que el administrador de infraestructuras (Adif) retire algunos árboles "que comprometen la seguridad".
Moreno apunta que la cifra de desalojados podría aumentar entre 150 y 200 más durante la noche del sábado
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en la noche de este sábado, 7 de febrero, que todas las áreas "han dejado de estar incomunicadas" a causa de la acumulación de agua que han dejado las precipitaciones registradas por el paso de la borrasca Marta, al tiempo que ha apuntado a que se sumarán entre 150 y 200 las personas desalojadas a las 11.000 confirmadas por el Gobierno andaluz.
Tal y como ha detallado en una entrevista concedida a Antena 3 y recogida por Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que ya tienen "acceso directo" a todas las personas, y ha precisado que muchas de ellas "han tenido que salir de sus viviendas".
Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)
Un hombre ha resultado herido al caerle este sábado un muro en el parque Fuente Nueva de Canena (Jaén), han informado a EFE fuentes municipales.
El muro ha caído después de que una ladera colapsara, como consecuencia del tren de borrascas que azota Andalucía.
El herido ha sido trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario.
