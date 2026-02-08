Consulta la portada correspondiente al día 9 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Mérida pide a los vecinos retirar los vehículos aparcados junto al Albarregas y el arroyo Judío
- Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
- La borrasca Marta irrumpe con fuerza y pone a Extremadura en alerta naranja
- Llenazo en la Diputación de Cáceres para dar a conocer las nuevas ayudas a asociaciones de mayores en los pueblos