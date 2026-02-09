Consulta la portada correspondiente al día 10 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Alcántara y Cedillo desembalsan en nivel rojo, y La Serena roza un histórico 90%
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés