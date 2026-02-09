Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Alcántara y Cedillo desembalsan en nivel rojo, y La Serena roza un histórico 90%
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres