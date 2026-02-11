Consulta la portada correspondiente al día 12 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- El orgullo de haber crecido feliz en Cabezarrubia (Cáceres): 'Salir más allá de las pistas del Licen o del Hotel Extremadura ya era un nuevo mundo
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz