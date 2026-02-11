Edadismo laboral: "Tengo 62 años, necesito trabajar y el problema es que ven mi edad y no me llaman"

Más de la mitad de los españoles mayores de 45 años que buscan trabajo afirman haber sido discriminados por su edad, según revela este miércoles el estudio de Cruz Roja 'El edadismo y yo'. Uno de estos trabajadores es Pepa Vivancos, que reside en Cartagena, tiene 62 años y denuncia que las empresas "rechazan de lleno", debido a su edad, darle una oportunidad laboral desde que superó los 55 años.

"Llevo unos años notando que en cuanto ven mi edad en el currículum, no me llaman, no me dan la opción ni de presentarme y optar al proceso selectivo, lo cual me da mucha rabia, porque la gente de mi edad vale más que mucha gente joven", explica con indignación a EL PERIÓDICO.

Pepa relata que cuando los responsables de la contratación de una empresa sí que la citan para una entrevista laboral, ahí sí que tiene más oportunidades, dado que ha trabajado, en el pasado, como comercial y por eso opina que tiene "don de gentes". Pero, últimamente, "ni me llaman", indica.

Economía sumergida

Pepa ha hecho de todo en su trayectoria personal. "Mi marido estuvo enfermo 10 años y tuve que espabilar. Fue una etapa muy dura donde aceptaba todo lo que me salía, cuidando a mayores, limpiando, lo que fuera", indica. El problema es que muchos empleos eran en la economía sumergida, es decir, sin contrato formal ni alta en la Seguridad Social, lo que ha impedido a Pepa prejubilarse, sigue necesitando trabajar.

En este contexto, lleva más de 20 años sin tener un contrato formal. "Todo lo que me salía era del boca a boca", indica. Y el problema se ha agravado a partir de cumplir 55 años, cuando ha estado una larga temporada sin trabajo. Ante ello, pidió ayuda en los programas de empleo de Cruz Roja y ha participado en talleres destinados a la búsqueda de empleo, a mejorar las competencias digitales, en formación en entrevistas de trabajo y empoderamiento frente al edadismo.

Gracias a ello, hace nueve meses, a través del programa Plan de Empleo de Cruz Roja, ha conseguido trabajo en la empresa Sirsa, que ofrece servicios de limpieza en aeropuertos, en su caso, en el aeródromo de Murcia. "Ahora me siento valorada, el trabajo es duro, pero acudo con una sonrisa", indica.