El desgarrador testimonio de un superviviente de la mina de Asturias: "El grisúmetro empezó a pitar y les dije '¿dónde vais con tanto gas?'; y vi una bola de fuego"

¿Había en el interior de la galería del tercer piso de la mina de Cerredo una concentración de grisú peligrosa? ¿Pudieron los trabajadores haberla detectado? Esas han sido algunas de las preguntas que la Guardia Civil se ha formulado en la investigación sobre el accidente en el que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco mineros cuando, presuntamente, extraían carbón sin permiso.

El informe de atestados de la Guardia Civil al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en el que los agentes encargados de la investigación recogen los testimonios de los testigos del sucesos (tanto supervivientes de la explosión como trabajadores de la empresa que se encontraban en el interior), incluye el estremecedor relato de uno de los heridos, que explica cómo saltó la alarma de su detector de grisú, intentó avisar a sus compañeros pero súbitamente se vio envuelto en una "bola de fuego".

Este testimonio, tal y como señaló en su día LA NUEVA ESPAÑA, señala que desde que el trabajador entró en la galería "estuvo midiendo con su grisúmetro, alzando su brazo hacia el techo de la galería para ver lo que daba de concentración de metano y oxígeno". Cuando el minero llegó a la curva de la mina, su detector venía detectando un 18% de oxígeno y un 0% de metano. Sin embargo, tras doblar la curva, "su grisúmetro ya venía pitando porque había una concentración de menos de 18%". Cuando el trabajador observó la pantalla del detector "vio que tenía todo equis (X), lo que significa que tenía una concentración mayor al 5% de metano".

Fue entonces cuando, según relata, dio la voz de alarma a cuatro de sus compañeros, que iban delante de él. Les dijo: "¿Dónde vais con tanto gas?". Pero cree que no pudieron oírle. "Parecía como si no escuchasen (por) las turbinas", indicó a la Guardia Civil. Aun así, avanzó unos cuatro o cinco metros e inmediatamente pensó en "resetear" su grisúmetro para ver "si era un error del aparato, porque en ocasiones al resetear da otros valores".

En ese momento giró la cabeza antes de resetear el aparato y vio a unos veinte metros a uno de los trabajadores que luego resultó fallecido. De pronto vio "una bola de fuego" y escuchó "una explosión". Al ver que la bola de fuego se le acercaba se tiró al suelo y trató de protegerse con el brazo izquierdo. Quedó durante unos segundos tumbados mientras "el fuego (estaba) encima suyo". Sufrió quemaduras en la cara, tuvo varias costillas rotas y problemas en el oído derecho.

A este estremecedor testimonio se suma la declaración realizada por uno de los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero que acudió al lugar del accidente inmediatamente que se conoció el suceso. Refiere que "en el lugar en el que se encontraba el herido y un fallecido" había "un detector de gases MSA ALTAIR 4X" y que este se encontraba "apagado y le faltaba la pinza de enganche". Este mismo integrante de la brigada minera declaró a la Guardia Civil que "en el interior de una mina, este sistema de detección debe estar siempre encendido en previsión de la detección de gases".

Noticias relacionadas

Otro testimonio de un trabajador reconoce que "en cuanto la concentración de dióxido de carbono marca 1% o 2% hay que dejar de trabajar", ya que el grisúmetro "emite un sonido". Este trabajador asegura que en las labores que desarrolló en la mina "nunca trabajó con concentraciones inferiores al 19% de oxígeno" ni tampoco en "concentraciones superiores en dióxido de carbono en las cuales emita sonido el grisúmetro". Otros empleados testificaron que siempre se hacían mediciones de gas y nunca se registraron incidencias.