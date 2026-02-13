Procesamiento
El juez propone juzgar al capitán y dos directivos de la armadora del 'Villa de Pitanxo'
La Audiencia Nacional ha dictado auto previo a la apertura de juicio oral por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave
Lara Graña
Veintiún delitos de homicidio por imprudencia grave. El juez instructor del caso 'Villa de Pitanxo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto ya llevar a juicio al capitán del buque, Juan Enrique Padín, y a dos directivos de Pesquerías Nores Marín, por el naufragio en el que perecieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo del pesquero en la noche del 15 de febrero de 2022.
Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, el magistrado también ha propuesto que respondan en juicio por un delito contra los derechos de los trabajadores. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora (British Marine) como responsable civil directo. En esta resolución, Moreno ha tomado como referencia el último escrito del Ministerio Público y ha aludido a la sobrecarga del buque, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras. «Cuando dio la orden de abandonar el buque, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas», dice el documento.
El auto de pase a procedimiento abreviado hace referencia, de igual modo, a que el arrastrero no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo, como desveló la investigación de Faro de Vigo, y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia. El auto también hace referencia a que las condiciones físicas de los tripulantes no eran las mejores, ya que el capitán había informado telefónicamente que al menos ocho de ellos estaban contagiados por Covid 19. El órgano judicial da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Sanción de 5.000 euros a una empresa constructora por obras ilegales en una vivienda de Plasencia